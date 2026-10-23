A Cuneo è comparso un cruciverba gigante da risolvere insieme al Rondò dei Talenti

CUNEO – Un cruciverba lungo sei metri e alto un metro, con 163 definizioni da risolvere insieme. È l’installazione che ieri mattina ha attirato la curiosità dei passanti davanti al Rondò dei Talenti, a Cuneo, nell’ambito dell’ottava edizione del Festival dei Luoghi Comuni.

L’iniziativa ha coinvolto numerose persone, che si sono alternate per provare a completare lo schema ideato da CUADRI ETS, con definizioni e struttura curate da Studio Woquini. Il punto di partenza è una sola frase già inserita nelle caselle: “La cultura con la C maiuscola”, tema scelto per l’edizione 2026 della manifestazione.

Il Festival dei Luoghi Comuni fino al 25 ottobre

Il Festival dei Luoghi Comuni è iniziato mercoledì 21 ottobre e proseguirà fino a domenica 25 ottobre 2026, con un programma gratuito di incontri divulgativi e laboratori dedicati alla cultura e alla condivisione del sapere.

Il cruciverba gigante accompagnerà la manifestazione anche nei prossimi giorni, spostandosi tra alcuni degli spazi che ospitano gli appuntamenti del Festival.

Dove trovare il cruciverba gigante

L’installazione sarà accessibile gratuitamente al pubblico venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre davanti al Rondò dei Talenti. Sabato pomeriggio il cruciverba sarà invece presente presso lo spazio Varco, in via Carlo Pascal 5L.

Un modo per trasformare un gioco tradizionale in un’esperienza collettiva, invitando cittadini e visitatori a mettersi alla prova e a riflettere sul significato della cultura attraverso parole, definizioni e curiosità.

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