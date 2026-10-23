Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 23 ottobre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento con la fortuna: stasera, giovedì 22 ottobre 2026, le urne tornano a girare per le nuove estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Tutti gli occhi sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot stellare da 44,2 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 23 ottobre 2026:

Bari: 36 – 44 – 37 – 58 – 14

Cagliari: 80 – 73 – 4 – 1 – 89

Firenze: 6 – 36 – 12 – 53 – 66

Genova: 85 – 3 – 23 – 49 – 13

Milano: 83 – 2 – 4 – 87 – 89

Napoli: 27 – 74 – 72 – 31 – 13

Palermo: 44 – 48 – 20 – 51 – 16

Roma: 83 – 7 – 89 – 84 – 46

Torino: 21 – 7 – 29 – 79 – 17

Venezia: 67 – 52 – 84 – 57 – 16

Nazionale: 69 – 7 – 47 – 52 – 59

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 23 ottobre sono:

2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 12 – 21 – 23 – 27 – 36 – 37 – 44 – 48 – 52 – 67 – 73 – 74 – 80 – 83 – 85

Numero oro: 36

Doppio oro: 36 – 44

Extra: 1 – 14 – 20 – 29 – 31 – 49 – 51 – 53 – 57 – 58 – 72 – 79 – 84 – 87 – 89

I numeri del Superenalotto del 23 ottobre 2026:

La combinazione vincente è: 29 – 34 – 41 – 66 – 81 – 83

Il numero Jolly è: 37

Il numero Superstar è: 21

Jackpot del Superenalotto del 23-10-2026: 44.200.000 euro

I simboli estratti al Simbolotto

10 FAGIOLI

22 BALESTRA

34 TESTA

33 ELICA

28 OMBRELLO

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco

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