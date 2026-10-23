Sul Monte Bianco arriva “Vedette”: la telecabina panoramica che rivoluziona lo sci e la montagna in Valle d’Aosta

VALLE D’AOSTA – Una vista a 360 gradi che spazia dalle nevi del Monte Bianco al ghiacciaio del Rutor, abbracciando perfino il Monte Rosa e il Cervino è quello che sarà possibile vivere su Vedette, la nuovissima telecabina la cui inaugurazione è ufficialmente fissata per dicembre 2026.

Un progetto firmato da Funivie Piccolo San Bernardo, pensato per gli amanti dello sci e del freeride, ma anche per famiglie, escursionisti, pedoni e biker, trasformando il versante più selvaggio e affascinante del massiccio in una meta accessibile tutto l’anno.

I dati tecnici

La nuova infrastruttura punta tutto su comfort, sostenibilità e fluidità dei flussi; nel dettaglio si prevede un sistema composto da 74 cabine da 10 posti ciascuna che supererà un dislivello complessivo di circa 400 metri. A metà strada, una soluzione strategica permetterà ai principianti e alle famiglie con bambini di raggiungere in totale sicurezza i tracciati più facili della zona Les Suches.

Il legame con la storia

Il nome Vedette affonda le radici nella storia alpina e di confine di La Thuile. Si ispira infatti alle antiche fortificazioni militari della zona che richiamano le “sentinelle” di un tempo, ma strizza l’occhio anche alle celebri Vedette del Rutor, le due cime ben visibili dalla stazione di arrivo.

Pensata per superare anche la stagionalità, oltre che le altezze, la telecabina Vedette sarà pienamente operativa durante i mesi estivi. Grazie all’accesso consentito ai pedoni e ai biker, l’impianto farà da traino allo sviluppo di nuovi percorsi dedicati alla mountain bike più semplici e lineari.

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