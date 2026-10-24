Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 24 ottobre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento con la fortuna: stasera, sabato 24 ottobre 2026, le urne tornano a girare per le nuove estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Tutti gli occhi sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot stellare da 45 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 24 ottobre 2026:

in aggiornamento

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 24 ottobre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 24 ottobre 2026:

La combinazione vincente è: in aggiornamento

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 45 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 27 ottobre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

in aggiornamento

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 27 ottobre:

in aggiornamento

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese