AlessandriaCronaca
Investito da un’auto nel Tortonese, muore un ciclista
Il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero all’ospedale di Alessandria
TORTONA – Stava effettuando una manovra di svolta per entrare in un’azienda adiacente alla carreggiata, quando è stato travolto da un’auto nel Tortonese (AL). Un uomo a bordo di una bicicletta è morto dopo lo scontro, avvenuto lungo la strada provinciale per Voghera. Il ciclista proveniva dal senso di marcia opposto a quello dell’auto.
Dopo l’impatto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco e alle pattuglie dei carabinieri, incaricati di eseguire i rilievi tecnici, mettere in sicurezza il tratto stradale e gestire la viabilità. Il ciclista è stato stabilizzato sul posto dal personale medico e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria, a causa dei gravi traumi riportati. Qui però l’uomo è deceduto, poco dopo il ricovero. Sono in corso le verifiche dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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