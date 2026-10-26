TORINO – Il meteo a Torino di martedì 27 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata e assenza di precipitazioni. Un campo di alta pressione interesserà il Piemonte, favorendo una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico e con ampie possibilità di vedere il sole. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 17°C, con una differenza sensibile tra le prime ore del mattino e le ore centrali. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord-Nordest e poi da Nordest nel pomeriggio. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo segnalate per la giornata.

Mattino: aria fresca e cieli poco nuvolosi

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da temperature fresche, con una minima prevista intorno agli 8°C. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso e non sono attese precipitazioni. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi. Le condizioni atmosferiche saranno nel complesso tranquille, con un avvio di giornata tipicamente autunnale e temperature che aumenteranno gradualmente con il passare delle ore.

Pomeriggio: prevale il sole, massime fino a 17°C

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile, con ampie schiarite e nuvolosità generalmente limitata. La temperatura massima raggiungerà i 17°C, offrendo condizioni relativamente miti nelle ore centrali rispetto al clima più fresco del mattino. I venti saranno deboli da Nordest e non sono previste piogge. Il quadro meteorologico sarà quindi favorevole per passeggiate, commissioni e attività all’aperto, pur con la possibilità di percepire temperature più basse nelle zone ombreggiate o in presenza di aria più fresca.

Sera: tempo stabile e nessuna pioggia in arrivo

In serata non sono attesi cambiamenti significativi: il cielo dovrebbe mantenersi poco nuvoloso, con condizioni asciutte e venti deboli. Con il calo delle temperature dopo il tramonto, l’aria tornerà più fresca rispetto alle ore centrali. L’assenza di precipitazioni e la stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la giornata torinese. Non sono segnalate allerte meteo, mentre il quadro generale resterà dominato dall’alta pressione.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 28 ottobre: cielo poco nuvoloso e tempo stabile;

cielo poco nuvoloso e tempo stabile; Giovedì 29 ottobre: condizioni ancora prevalentemente soleggiate o poco nuvolose;

condizioni ancora prevalentemente soleggiate o poco nuvolose; Venerdì 30 ottobre: maggiore variabilità, con alternanza tra nubi e schiarite.

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