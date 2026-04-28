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10 cose da vedere a Verbania
Scopri cosa vedere a Verbania
VERBANIA – Affacciata sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, Verbania è una città diffusa nata dall’unione di più centri storici, oggi perfetta sintesi tra natura, cultura e bellezza paesaggistica.
Verbania è una destinazione completa: giardini unici, borghi eleganti e natura alpina si incontrano in uno dei contesti più scenografici del nord Italia. Perfetta in primavera ed estate, ma affascinante tutto l’anno. Ecco cosa non perdere.
10 cose da vedere a Verbania
Giardini Botanici di Villa Taranto
Uno dei giardini botanici più famosi d’Europa. Qui si cammina tra migliaia di specie vegetali provenienti da tutto il mondo, tra aiuole geometriche, serre e fioriture stagionali spettacolari.
Villa Taranto e il suo parco
Oltre ai giardini, la villa stessa racconta la storia del capitano scozzese McEacharn, che trasformò questo angolo di lago in un capolavoro botanico.
Il lungolago di Pallanza
Elegante e rilassante, il lungolago è perfetto per una passeggiata tra palme, caffè e viste mozzafiato sulle montagne e sul lago.
Centro storico di Intra
La frazione più vivace di Verbania, con negozi, mercati e vicoli caratteristici. Ideale per respirare la vita quotidiana locale.
Villa Giulia
Una raffinata villa ottocentesca affacciata sul lago, oggi sede di eventi e mostre. Il suo giardino è uno dei punti più romantici della città.
Chiesa di Madonna di Campagna
Un gioiello rinascimentale fuori dal centro, famosa per la sua architettura armoniosa e gli affreschi interni.
Giardino Alpino del Monte Mottarone
Dalla città si raggiunge facilmente questa zona panoramica che domina il Lago Maggiore, perfetta per escursioni e viste spettacolari.
Sacro Monte di Ghiffa
Patrimonio UNESCO, è un complesso religioso immerso nella natura con cappelle e sentieri panoramici sul lago.
Museo del Paesaggio
Situato a Pallanza, racconta la storia artistica e culturale del Lago Maggiore con collezioni di pittura e scultura.
Escursioni sul Lago Maggiore
Da Verbania partono battelli e tour verso le celebri Isole Borromee, tra cui Isola Bella e Isola Madre, tra le attrazioni più iconiche del lago.
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