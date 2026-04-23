ASTI – Asti è una città che spesso si attraversa di fretta, magari durante una gita tra Langhe e Monferrato. Errore: il suo centro storico è un piccolo concentrato di Medioevo, torri, piazze eleganti e tradizioni che meritano tempo e curiosità.

Asti non è una città da checklist veloce: è un luogo da assaporare lentamente, tra una salita su una torre e un bicchiere di Barbera. Ecco dieci tappe imperdibili per scoprire davvero il volto autentico della città.

10 cose da vedere ad Asti

Piazza Alfieri

Il cuore della città, ampia e scenografica, è il punto di partenza ideale. Qui si respira l’anima astigiana, soprattutto durante il celebre Palio di Asti, uno dei più antichi d’Italia. Anche nei giorni normali, la piazza colpisce per la sua eleganza e per i portici che la incorniciano.

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Una delle chiese gotiche più grandi del Piemonte. L’interno è imponente, con affreschi, vetrate e un’atmosfera solenne che racconta secoli di storia religiosa e artistica.

Collegiata di San Secondo

Dedicata al patrono della città, questa chiesa romanico-gotica si affaccia su una delle piazze più vive. È qui che batte il cuore spirituale e identitario di Asti.

Torre Troyana

Simbolo della città, svetta con i suoi mattoni rossi. Salire in cima regala una vista suggestiva sui tetti e sulle colline circostanti. È il modo migliore per capire la struttura medievale di Asti.

Palazzo Mazzetti

Un’elegante dimora barocca trasformata in museo. Tra affreschi, arredi e collezioni d’arte, offre un viaggio nella storia nobiliare della città.

Cripta e Museo di Sant’Anastasio

Un luogo affascinante e meno noto, perfetto per chi ama atmosfere suggestive. La cripta romanica è un piccolo gioiello nascosto.

Corso Alfieri

La via principale del centro storico, ideale per passeggiare tra negozi, palazzi storici e scorci pittoreschi. È qui che si percepisce la vita quotidiana della città.

Complesso di San Pietro

Uno dei più importanti esempi di architettura romanica in Piemonte. Un luogo meno affollato ma di grande valore storico.

Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano

Una sorpresa per molti visitatori: fossili marini, balene e reperti che raccontano quando queste terre erano sommerse dal mare. Perfetto anche per famiglie.

Douja d’Or

Se capiti nel periodo giusto, non puoi perderti questo evento dedicato al vino. Degustazioni, incontri e cultura enogastronomica celebrano uno dei simboli del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese