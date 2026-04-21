NOVARA – Elegante, discreta e spesso ignorata dai grandi flussi turistici, Novara è una città che sorprende chi decide di scoprirla davvero. Situata tra Torino e Milano, offre un centro storico raccolto ma ricco di arte, architettura e scorci autentici, perfetti per una gita di un giorno o un weekend culturale.

Novara è una città che si lascia scoprire senza fretta: pochi monumenti ma ben concentrati, un’atmosfera autentica e la possibilità di esplorare facilmente anche i dintorni naturali. È la meta ideale per chi cerca un turismo più tranquillo e meno affollato, ma ricco di storia e fascino.

10 cose da vedere a Novara

Basilica di San Gaudenzio e la Cupola Antonelliana

Il simbolo indiscusso della città è la Cupola di San Gaudenzio, progettata da Alessandro Antonelli (lo stesso della Mole di Torino). Con i suoi 121 metri domina lo skyline ed è visibile a chilometri di distanza. Salire fino in cima regala una vista spettacolare su Novara e sulle Alpi.

Duomo di Novara

Affacciato su Piazza della Repubblica, il Duomo (Cattedrale di Santa Maria Assunta) colpisce per la sua imponenza neoclassica. All’interno custodisce opere d’arte e un’atmosfera solenne, mentre accanto si trova uno dei battisteri paleocristiani più antichi del Piemonte.

Complesso del Broletto

Cuore storico e civile della città, il Broletto è un insieme di edifici medievali disposti attorno a un cortile. Oggi ospita musei e mostre ed è uno dei luoghi più suggestivi per respirare la storia novarese.

Castello Visconteo-Sforzesco

Imponente e ricco di storia, il Castello di Novara è stato restaurato e trasformato in spazio culturale. Mostre, eventi e passeggiate lungo le mura lo rendono una tappa affascinante.

Corso Cavour e i portici

Una passeggiata sotto i portici di Corso Cavour è il modo migliore per vivere la città. Qui si trovano negozi storici, caffè e ristoranti dove assaggiare la “paniscia”, il tipico risotto novarese.

Teatro Coccia

È il principale teatro cittadino e uno dei più importanti del Piemonte. Ospita stagioni di opera, concerti e spettacoli, rappresentando il cuore culturale della città.

Parco dei Bambini e giardini pubblici

Il principale polmone verde di Novara è perfetto per una pausa rilassante tra una visita e l’altra. Ideale per famiglie e per chi cerca un momento di tranquillità nel verde.

Museo Faraggiana Ferrandi

Un museo sorprendente che raccoglie collezioni di storia naturale e arte. Perfetto per una visita diversa dal solito, soprattutto se si viaggia con bambini.

Il mercato coperto

Per scoprire l’anima più autentica della città, vale la pena fare un giro tra le bancarelle del mercato coperto: prodotti locali, profumi e tradizioni piemontesi.

Escursione nei dintorni: Lago Maggiore e Lago d’Orta

A pochi chilometri da Novara si aprono scenari naturali straordinari. Il Lago Maggiore e il Lago d’Orta sono perfetti per completare il viaggio con panorami mozzafiato e borghi suggestivi.

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