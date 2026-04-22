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10 cose da vedere ad Alessandria
Scopri cosa vedere ad Alessandria
ALESSANDRIA – Alessandria è una di quelle città piemontesi che spesso si attraversano di fretta, magari diretti altrove, senza rendersi conto che custodisce un patrimonio sorprendente. E invece merita una sosta vera, lenta, curiosa. Non è una città che si impone con effetti speciali, ma conquista poco alla volta. Basta darle il tempo giusto — e saprà sorprendere. Ecco 10 cose da vedere per scoprirla davvero.
10 cose da vedere ad Alessandria
Cittadella di Alessandria
È il simbolo della città, imponente e affascinante. Questa fortificazione settecentesca a pianta stellare è una delle meglio conservate d’Europa. Camminare tra bastioni, gallerie e cortili dà la sensazione di entrare in un’altra epoca. Perfetta anche per eventi e visite guidate.
Piazza della Libertà
Il cuore della città. Ampia, elegante, circondata da edifici storici, è il punto di partenza ideale per orientarsi. Qui si affaccia anche il Palazzo Comunale, con la sua torre dell’orologio.
Duomo di Alessandria
La Cattedrale dei Santi Pietro e Marco colpisce per la sua facciata neoclassica e gli interni luminosi. Un luogo di grande importanza religiosa e architettonica.
Museo del Cappello Borsalino
Un museo unico nel suo genere, dedicato alla storica azienda Borsalino. Qui si scopre come nasce uno dei cappelli più iconici al mondo, tra macchinari d’epoca e modelli celebri.
Teatro Comunale di Alessandria
Un importante punto di riferimento culturale. Anche se ha vissuto periodi complessi, resta un simbolo della vita artistica cittadina.
Ponte Meier
Moderno e scenografico, attraversa il Tanaro ed è uno degli interventi architettonici più recenti. Bellissimo soprattutto al tramonto, quando si illumina.
Chiesa di Santa Maria di Castello
Una delle più antiche della città. Romanica, suggestiva, conserva affreschi e opere di grande valore storico.
Palazzo Ghilini
Capolavoro barocco, oggi sede della Prefettura. La sua facciata elegante e monumentale è una delle immagini più iconiche di Alessandria.
Parco Carrà
Un angolo verde ideale per rilassarsi. Perfetto per una pausa tra una visita e l’altra, soprattutto nelle giornate più calde.
Sinagoga
Testimonianza della presenza ebraica in città. Un luogo meno noto ma ricco di storia e significato.
Un consiglio in più
Se hai tempo, fermati anche a gustare i prodotti tipici locali: Alessandria è terra di grandi vini e di dolci tradizionali come i krumiri (anche se nati poco più in là, sono ormai patrimonio di tutta la zona).
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