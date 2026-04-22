ALESSANDRIA – Alessandria è una di quelle città piemontesi che spesso si attraversano di fretta, magari diretti altrove, senza rendersi conto che custodisce un patrimonio sorprendente. E invece merita una sosta vera, lenta, curiosa. Non è una città che si impone con effetti speciali, ma conquista poco alla volta. Basta darle il tempo giusto — e saprà sorprendere. Ecco 10 cose da vedere per scoprirla davvero.

10 cose da vedere ad Alessandria

Cittadella di Alessandria

È il simbolo della città, imponente e affascinante. Questa fortificazione settecentesca a pianta stellare è una delle meglio conservate d’Europa. Camminare tra bastioni, gallerie e cortili dà la sensazione di entrare in un’altra epoca. Perfetta anche per eventi e visite guidate.

Piazza della Libertà

Il cuore della città. Ampia, elegante, circondata da edifici storici, è il punto di partenza ideale per orientarsi. Qui si affaccia anche il Palazzo Comunale, con la sua torre dell’orologio.

Duomo di Alessandria

La Cattedrale dei Santi Pietro e Marco colpisce per la sua facciata neoclassica e gli interni luminosi. Un luogo di grande importanza religiosa e architettonica.

Museo del Cappello Borsalino

Un museo unico nel suo genere, dedicato alla storica azienda Borsalino. Qui si scopre come nasce uno dei cappelli più iconici al mondo, tra macchinari d’epoca e modelli celebri.

Teatro Comunale di Alessandria

Un importante punto di riferimento culturale. Anche se ha vissuto periodi complessi, resta un simbolo della vita artistica cittadina.

Ponte Meier

Moderno e scenografico, attraversa il Tanaro ed è uno degli interventi architettonici più recenti. Bellissimo soprattutto al tramonto, quando si illumina.

Chiesa di Santa Maria di Castello

Una delle più antiche della città. Romanica, suggestiva, conserva affreschi e opere di grande valore storico.

Palazzo Ghilini

Capolavoro barocco, oggi sede della Prefettura. La sua facciata elegante e monumentale è una delle immagini più iconiche di Alessandria.

Parco Carrà

Un angolo verde ideale per rilassarsi. Perfetto per una pausa tra una visita e l’altra, soprattutto nelle giornate più calde.

Sinagoga

Testimonianza della presenza ebraica in città. Un luogo meno noto ma ricco di storia e significato.

Un consiglio in più

Se hai tempo, fermati anche a gustare i prodotti tipici locali: Alessandria è terra di grandi vini e di dolci tradizionali come i krumiri (anche se nati poco più in là, sono ormai patrimonio di tutta la zona).

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