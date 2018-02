In Piemonte diagnosticati 90 tumori maligni al giorno, ma il 40 per cento si può evitare grazie a stili di vita più sani

Ogni anno, in Piemonte, vengono diagnosticati quasi 31 mila tumori maligni per una media di quasi 90 casi al giorno. Il 40% di questi casi, però, sarebbe evitabile se si adottasse uno stile di vita più sano.

I dati sono dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica che che ricorda che i casi, negli ultimi anni, segnano un aumento del 9,7% di diagnosi, dovuto al fatto che i controlli sono aumentati.

Il Piemonte è la quarta regione in Italia per incidenza tra gli uomini e la sesta per incidenza tra le donne, la sopravvivenza dei malati è del 53% per gli uomini e del 63% per le donne. All’origine di questa differenza di genere c’è il fatto che gli uomini si ammalano più spesso di un tumore invasivo come quello ai polmoni.

E’ fondamentale promuovere campagne di prevenzione a 360 gradi rivolte a tutte le fasce della popolazione: no al fumo, attività fisica costante e dieta corretta. Il 40% del totale casi, 12.360 in Piemonte solo nel 2017, potrebbe essere evitato seguendo uno stile di vita sano. È scientificamente provato che il cancro è la patologia cronica che risente più fortemente delle misure di prevenzione».

