Arpa Piemonte: domenica con nevicate deboli diffuse su tutta la regione

Nevicate deboli diffuse su tutta la regione con allerta gialla per neve nelle zone appenniniche. E’ quanto fa sapere Arpa Piemonte che in una nota pubblicata sul sito fa sapere: “Un debole promontorio anticiclonico presente sul Nordovest italiano garantisce per oggi una giornata soleggiata, con parziale aumento delle nubi in tarda serata sui rilievi alpini. Domani – sottlinea Arpa – l’ingresso di una area di bassa pressione atlantica sul Mediterraneo occidentale determina un peggioramento delle condizioni atmosferiche con nevicate deboli diffuse su tutta la regione, al mattino sui rilievi in estensione alle zone pianeggianti dal pomeriggio, con valori moderati sulle Alpi nordoccidentali e sulle zone del basso Piemonte al confine con la Liguria. Allerta gialla domani nelle zone appenniniche. Da lunedì – conclude Arpa – la progressiva rimonta dell’alta pressione favorisce un rapido miglioramento del tempo con cielo in prevalenza soleggiato fino a martedì e temperature in aumento”.