GTT, boom di candidature per diventare autista: oltre 2.200 domande, in 225 saranno assunti subito

TORINO – Sono oltre 2.200 le domande arrivate al Gruppo Torinese Trasporti (GTT) per il concorso per nuovi autisti: un vero boom di candidature che conferma l’interesse crescente verso il settore del trasporto pubblico, anche da parte di chi non ha mai guidato autobus o tram.

Il bando, recentemente chiuso, ha attirato sia lavoratori con esperienza pregressa presso altre aziende del trasporto, sia neofiti. Ai primi, GTT ha garantito il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata e il relativo parametro retributivo; ai secondi, invece, l’azienda ha offerto una concreta opportunità di ingresso nel mondo del lavoro con un pacchetto formativo completo.

Assunzioni e graduatoria

I primi 225 candidati selezionati verranno assunti a tempo indeterminato in tempi rapidi per colmare le attuali carenze di organico. Tutti gli altri entreranno in una graduatoria da cui l’azienda attingerà nei prossimi anni per sostituire il personale in uscita: mediamente circa 100 autisti vanno in pensione ogni anno.

Formazione pagata per chi parte da zero

Per chi non possiede ancora le patenti necessarie, GTT ha previsto un percorso formativo della durata massima di sei mesi, interamente finanziato dall’azienda. Il corso – dal valore di 3.000 euro – comprende il conseguimento della patente D (necessaria per autobus fino a 12 metri), della patente E (per quelli snodati fino a 18 metri), oltre alla Carta di qualificazione del conducente (CQC), obbligatoria per il trasporto passeggeri.

Condizioni economiche: bonus d’ingresso e RAL da 29mila euro

A rendere ancora più appetibile l’offerta, GTT ha affiancato al percorso formativo un bonus d’ingresso e una RAL (retribuzione annua lorda) iniziale pari a 29.000 euro, garantendo così un accesso competitivo al mondo del lavoro anche per chi parte da zero.

