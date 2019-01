Incidente a Torino in corso Toscana angolo corso Potenza. Il guidatore abbandona due ragazze ferite di 17 anni di cui una in prognosi riservata

Grave incidente a nella mattinata di domenica 27 gennaio a Torino, in corso Toscana angolo corso Potenza. Un’auto che percorreva corso Toscana in direzione via Borgaro, ha perso il controllo ed è finita contro la banchina.Il conducente ha abbandonato due minori trasportate, due ragazze di 17 anni entrambe straniere, ferite sulla strada.

Le ambulanze hanno trasportato le due ferite al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria.

Le forse dell’ordine contano di sentire in maniera approfondita le due ragazze appena si riprenderanno dallo choc dell’incidente.

Per una di queste, di nazionalità panamense, i medici si sono riservati la prognosi.

Sul posto sono arrivati gli Agenti del Comando San Salvario/Borgo Po della Polizia Municipale Torino che hanno effettuato i rilievi del caso e che sono alla ricerca di testimoni (tel. 0110111).