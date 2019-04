Da venerdì 26 aprile e fino al 2 maggio la semicarreggiata est di corso Cairoli, nel tratto da via dei Mille a Lungo Po Diaz, e lungo Po Diaz, da corso Cairoli a piazza Vittorio Veneto, saranno chiuse al traffico per consentire le riprese di una produzione cinematografica. Prosegue intanto, fino a domenica 5 maggio, la chiusura della semicarreggiata nord (direzione corso Giambone) del sottopasso Lingotto per l’effettuazione di lavori da parte di TIM.