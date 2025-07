Al Mondojuve Shopping Village consulti gratuiti sul tumore polmonare con l’Istituto di Candiolo IRCCS

TORINO – Sabato 12 luglio, a Mondojuve, i cittadini potranno accedere a consulti medici gratuiti offerti dagli specialisti dell’Istituto di Candiolo – IRCCS, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Le visite saranno anche l’occasione per ricevere indicazioni importanti sulla malattia, fattori di rischio e percorsi di diagnosi precoce.

Si tratta della iniziativa, promossa da Mondojuve Shopping Village e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro in vista della Giornata Mondiale contro il Tumore del Polmone del 1° agosto, di informazione e prevenzione dedicata a una delle neoplasie più diffuse e aggressive: il cancro polmonare.

La malattia

Secondo le statistiche, ogni anno in Italia si registrano circa 40.000 nuove diagnosi di tumore del polmone. Nell’85% dei casi, la principale causa è legata al fumo di sigaretta, attivo o passivo. Tuttavia, anche chi non ha mai fumato può sviluppare la malattia a causa di esposizioni ambientali o predisposizioni genetiche.

In base ai dati oggi disponibili, si può dire che nel corso della vita un uomo su 10 e una donna su 35 possono sviluppare un tumore del polmone, mentre un uomo su 11 e una donna su 45 rischiano di morire a causa della malattia.

Il tumore del polmone è una delle prime cause di morte nei Paesi industrializzati, Italia compresa. In particolare, nel nostro Paese questa neoplasia è la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nelle donne, con circa 34.000 morti in un anno.

Il cancro polmonare in molti casi resta asintomatico nelle fasi iniziali e infatti a volte la malattia viene diagnosticata nel corso di esami effettuati per altri motivi. Quando presenti, i sintomi più comuni del tumore del polmone sono tosse continua che non passa o addirittura peggiora nel tempo, raucedine, presenza di sangue nel catarro, respiro corto, dolore al petto che aumenta nel caso di un colpo di tosse o un respiro profondo, perdita di peso e di appetito, stanchezza, frequenti infezioni respiratorie (bronchiti o polmoniti) o che ritornano dopo un trattamento.

Per questo motivo, la prevenzione e la diagnosi tempestiva giocano un ruolo cruciale nel migliorare le probabilità di cura. La visita gratuita rappresenta un’opportunità concreta per fare il primo passo verso la tutela della propria salute. Nel corso della giornata saranno distribuiti materiali informativi e sarà possibile dialogare direttamente con i medici per chiarire dubbi e ricevere consigli pratici.

