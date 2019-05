Rapine in villa: smantellata banda che agiva tra Piemonte e Lombardia

Operazione “Ice Eyes” contro rapine in villa commesse tra il Piemonte e la Lombardia. Quattro le persone fermate dai Carabinieri di Casale Monferrato perché ritenute responsabili di diversi colpi. Le accuse nei loro confronti sono di associazione per delinquere

finalizzata alla commissione di rapine a mano armata in abitazione, detenzione e porto illegale di armi, oggetti atti ad offendere e arnesi atti allo scasso, oltre a ricettazione e lesioni personali aggravate.