Tornano i temporali sul Piemonte

Ecco quanto scrive Arpa Piemonte nell’ultimo bollettino meteorologico: “Un debole promontorio di alta pressione sul Mediterraneo occidentale favorisce condizioni in prevalenza stabili e soleggiate per oggi sul Piemonte, con lieve instabilità pomeridiana limitata alla fascia montana e pedemontana. Da domani una saccatura atlantica in graduale discesa dalle Isole Britanniche verso la Francia apporta flussi di aria più fresca in quota che determinano instabilità più diffusa anche sulle pianure a nord del Po. Sabato l’area di bassa pressione continua la discesa verso sud formando un minimo a ridosso dell’Algeria a fine giornata, causando un peggioramento più marcato con rovesci e temporali diffusi al mattino sul settori a nord del Po, in spostamento al pomeriggio sul basso Piemonte”.