Violenta grandinata in Piemonte: in provincia di Torino chicchi di grandine fino a centimetri

Chicchi di grandine dal diametro di 5-6 centimetri. E’ la provincia di Torino quella più colpita dalla violenta grandinata che questo pomeriggio si è riversata in Piemonte. Infiltrazioni d’aria più fresca da Ovest stanno interessando in queste ore le regioni nord-occidentali alimentando condizioni di instabilità a carattere temporalesco, in particolar modo sul Piemonte, spiega InMeteo.

@ Roberto Rotella su CMP

Intensi temporali pomeridiani hanno preso il largo colpendo l’area centro-settentrionale della regione, specialmente le aree montane e pedemontane, ma localmente anche aree pianeggianti.

Una stima della dimensione dei chicchi di grandine che hanno colpito i settori occidentali e settentrionali della provincia di Torino

In provincia di Torino forti rovesci di pioggia, grandinate di media-grossa taglia e raffiche di vento fino a 80/100 km/h. Nel canavese , continua InMeteo, si segnalano grandinate violente con chicchi di grandine dal diametro di 5-6 centimetri, che hanno causato inevitabili danni non solo alle colture e alla vegetazione ma anche a strutture ed automobili. San Giorgio Canavese, Rivarolo Canavese, Condove, sono alcuni fra i comuni più colpiti. Forte grandinata anche a Ivrea.

Allerta gialla per temporali. Temperature massime in diminuzione

Spiega l’Arpa: “Il promontorio anticiclonico di matrice africana, responsabile delle elevate temperature degli ultimi giorni, subirà un cedimento tra il pomeriggio odierno e la giornata di domani a causa dell’afflusso di aria fresca instabile convogliata da una vasta area depressionaria presente sull’Europa occidentale.

Sono già attive le prime celle temporalesche sui settori nordoccidentali del Piemonte. Nelle prossime ore si svilupperanno ulteriormente estendendosi alle zone pianeggianti e a buona parte della regione, e si intensificheranno con picchi localmente forti. Raffiche di vento e grandine potranno essere associati agli episodi temporaleschi più intensi.

Nella nottata è prevista un’attenuazione dell’intensità dei temporali. Domani mattina il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con piogge e rovesci sparsi; l’aumento della copertura nuvolosa favorirà un calo di 3-4°C delle temperature massime”.