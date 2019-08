Il concerto di Ferragosto a Limone Piemonte

La 39° edizione del tradizionale concerto di Ferragosto dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni” Città di Cuneo avrà come teatro dell’edizione 2019 i Prati di San Lorenzo a Limonetto, nel Comune di Limone Piemonte, alla base del Colle di Tenda al confine con la Francia.

L’evento sarà trasmesso in diretta nazionale TV su RAI 3 e RAI Sat dalle ore 12.45 di giovedì 15 agosto e sarà presentato dal giornalista Francesco Marino con la regia di Maria Baratta. Le prove generali del concerto, mercoledì 14 agosto, libere a tutti, inizieranno intorno alle 14-14,30 e dureranno circa 3 ore.

Sotto la bacchetta del Maestro Andrea Oddone, l’orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo si cimenterà in alcune tra le Sinfonie d’opera e musiche di scena più conosciute: dal Guglielmo Tell di Rossini alla Norma di Bellini, dalla Danza delle Ore di Ponchielli alla Marcia trionfale e balli dell’Aida di Verdi. Alle pagine sinfoniche si alterneranno famosissime Arie di Puccini (“Vissi d’arte” da “Tosca” e “Un bel dì vedremo” da “Madama Butterfly”) e di Verdi (“D’amor sull’ali rosee” e “Tu vedrai che amore in terra” da “Il Trovatore”), nell’interpretazione di Marta Mari, soprano bresciano giovane, ma già molto affermato.

L’incanto non si esaurirà con la diretta televisiva, perché altre interessanti perle musicali saranno offerte agli escursionisti-ascoltatori nel “fuori onda”.