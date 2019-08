Archiviazione Rimborsopoli bis, Cirio esce dall’inchiesta

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio esce definitivamente dall’inchiesta Rimborsopoli bis coordinata dai pm Enrica Gabetta (Procuratore Aggiunto) e Giovanni Caspani. Il giudice Dara Perlo ha disposto l’archiviazione delle accuse di peculato per lui e per altri 26 ex consiglieri regionali.

La richiesta di archiviazione era stata avanzata lo scorso luglio dalla Procura, che in un primo momento aveva contestato rimborsi per circa 3 milioni e mezzo di euro, relativi a spese estranee all’attività istituzionale.

