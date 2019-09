Ritorna a vivere in Sardegna dopo la pensione: Muore per una caduta nella nuova casa

Si tratta di un pensionato di sessantadue anni residente da molto tempo a Pinerolo. In seguito al pensionamento, l’uomo decide di ritornare nella sua città di origine nell’Oristanese, lasciata per cercare fortuna in Piemonte.

Purtroppo niente da fare per Franco Siccu. Un’improvvisa caduta ed i soccorritori del 118, giunti sul luogo a seguito di una segnalazione, non possono fare altro che costatarne la morte. Sull’accaduto indagano i carabinieri ma l’ipotesi più probabile è che l’uomo abbia battuto violentemente la testa durante la caduta morendo sul colpo.