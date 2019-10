Inaugurata a Torino una Ciclofucina per i Riders

Inaugurata a Torino nella sede della Cgil in via Pedrotti 5 la Ciclofucina Riders Cgil che vuole essere uno spazio di mutualismo solidale a due ruote promosso da Nidil Torino, insieme a Cgil Torino e Filt Torino e Piemonte.

Alla Ciclofucina Riders i lavoratori potranno trovare gli attrezzi per riparare la bici, sostituire i freni, la camera d’aria, riparare e lubrificare le catene, avere informazioni sul contratto come collaboratore rider, condividere eventuali percorsi di assistenza/vertenza individuale o azioni collettive.

Nella fase di avvio della Ciclofficina sarà presente un tecnico che fornirà la formazione di base per la manutenzione delle bici ai riders che poi saranno a loro volta formatori dei nuovi lavoratori iscritti. L’ingresso è libero, basta tesserarsi. La tessera ha validità per tutto il 2020 e consente ricambi gratuiti, convenzioni per comprare ricambi a prezzo più economico.

La Ciclofucina sarà aperta dall’8 ottobre, tutti i martedì e venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, presso la Cgil in via Pedrotti 5.