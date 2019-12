Cisl del Piemonte orientale: Caretti lascia la guida del sindacato

Dopo 6 anni, Luca Caretti, lascia la guida della Cisl del Piemonte Orientale. Il 27 novembre è stato eletto nella segreteria regionale.

Luca Caretti lascia a seguito dell’elezione nel consiglio regionale. Giovedì 12 ci sarà l’elezione del successore, dove saranno presenti il segretario regionale e quello nazionale della Cisl.

«Il nostro regolamento – commenta Caretti – esclude la possibilità di un incarico di segretaria sia regionale che territoriale, per questo ho optato per la segreteria regionale. Sono comunque soddisfatto per i risultati raggiunti, soprattutto perché sono state gettate le basi per dare continuità all’ambizioso progetto di unificazione delle quattro province del quadrante. La Cisl del Piemonte Orientale è diventata un modello di riferimento non solo per le istituzioni locali, ma anche per le altre forze di rappresentanza».

Caretti lascia «una Cisl in ottima salute. C’è una squadra competente e unita che continuerà il progetto iniziato».