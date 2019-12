Dalla Cina al Piemonte per le Olimpiadi 2022: 5 influencer del turismo a Torino e sulle Alpi

I 5 influencer sono tra i più seguiti in Cina e saranno in Piemonte fin al 22 dicembre per visitare le località montane oltre che la città di Torino.

Sono ZHANG LI (Yoyo) KOL (Key Opinion Leader) organizzatrice senior di vacanze sciistiche, LIANG YANPING, vice presidente di Wan Long (resort che ospiterà le Olimpiadi 2022) e fondatrice di Hao Li Lai, la più grande pasticceria in Cina; HUANG JIAN, professore della Capital Normal University e responsabile del Dipartimento di cooperazione nazionale dell’Associazione degli sport sulla neve di Pechino; LIU GUOGANG, presidente di Tianlong Zhongshi International Media ed ha quasi 1,5 milioni di utenti online. FU DAWEI, fondatore dello Ski-Golf Club, proprietario di Tour Group e shareholder di HuaBei (maggiore app e piattaforma cinese per lo sci).

L’incontro fa parte del progetto Piemonte Meets China coordinato da Turismo Torino e Provincia con la consulenza di China Italy Experience e servirà a promuovere il turismo cinese dedicato alla montagna in vista delle Olimpiadi 2022.

“Collaborare con la società China Italy Experience – commenta Giorgio Montabone, Presidente del Consorzio Turismo di Bardonecchia – è stata una scelta vincente per promuovere il nostro territorio in vista delle Olimpiadi del 2022; l’aver aperto, inoltre, nell’autunno 2016 l’Account Ufficiale WeChat della località ci ha permesso di pubblicare contenuti in lingua cinese suscitando grande interesse nei media Italiani e tra i cinesi residenti in Europa. Con il supporto di China Italy Experience si sono potute aprire diverse collaborazioni istituzionali, di sponsorship e di ingaggio di singoli atleti in Cina e in patria per turisti inbound. Per questo siamo contenti di ospitare questi importati stake holder cinesi sul nostro territorio”.

“Anche l’area della Vialattea è onorata di collaborare con China Italy Experience – spiega Massimo Bonetti del Consorzio Turistico Vialattea – al fine di unire le forze per promuovere l’intero comprensorio sciistico piemontese in Cina strutturando, inoltre un prodotto turistico dedicato in maniera coordinata ed efficace”.

Il Presidente di China Italy Experience si dice soddisfatto della collaborazione Turismo Torino e Provincia, con i Consorzi e le Società degli Impianti di Risalita dell’Alta Val Susa e Chisone aggiunge che le Alpi sono la seconda meta internazionale del turista montano cinese (23%), seconde solo al più vicino Giappone (48%). Dati che testimoniano l’importanza di continuare ad investire per far conoscere questo angolo del Piemonte che ha tutte le carte in regola per ospitare i turisti cinesi”.