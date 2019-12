Per le festività natalizie la Mole si tinge di Blu, rosso e …bollicine

In questi giorni, e fino al 6 gennaio – grazie a Iren in collaborazione con la Città di Torino – è possibile ammirare la Mole Antonelliana illuminata di blu, rosso o bollicine a seconda delle occasioni.Sarà illuminata di blu per tutto il periodo festivo. Rossa nelle notti natalizie del 24, 25 e 26 dicembre e ‘bollicine’ il 31 dicembre dallo scoccare della mezzanotte.

In perfetta sintonia con le diverse colorazioni della Mole, quest’anno sarà possibile ammirare anche i ponti Vittorio Emanuele I (piazza Vittorio Veneto), Umberto I (corso Vittorio Emanuele), Isabella (corso Dante) e Balbis (corso Bramante), illuminati a festa di blu, rosso e bollicine.

E, grazie alla nuova app del Gruppo Iren, ‘MoleCam’, si potranno fare foto e video della Mole, in live streaming direttamente dal proprio smartphone e osservare, seppur a distanza, le variazioni cromatiche del simbolo di Torino.

L’app, gratuita e disponibile sia per IOS che per sistemi Android, consentirà di ampliare ulteriormente le possibilità di scambio e condivisione delle immagini della Mole Antonelliana.