Trauma cranico per un bambino e altre 3 persone ferite sulle piste da sci di Limone Piemonte

Nonostante la bella giornata e la stabilità del manto nevoso, il soccorso alpino è stato impegnato in una serie di interventi a Limone Piemonte.

Fortunatamente nessuno dei 4 feriti si trova in pericolo di vita, tuttavia determinate è stato il pronto intervento in pista dei soccorritori. I feriti sono L.F. di Cuneo, 35 anni caduta in mattinata sulla pista Pernante. Un bambino di 11 anni di Canelli con la medesima prosognosi è scivolato mentre scendeva a valle da zona limonetto.

D.D. 45enne di Savona, ha riportato una ferita lacero contusa ad una gamba mentre scendeva lungo la pista Pancani. Infine un quarto uomo è stato soccorso dal soccorso alpino: si tratta di P.M. di 53 anni, sciatore genovese caduto a quota 1400mt che ha riportato un trauma cranico.

Tutti i feriti sono stati prontamente trasportati all’ospedale di cuneo con l’elisoccorso.