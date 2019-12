Roberto Rosso si è dimesso da consigliere comunale di Torino e regionale del Piemonte

Roberto Rosso, arrestato per compravendita di voti con la ‘ndrangheta, si è dimesso da consigliere regionale del Piemonte e da consigliere comunale di Torino.

È una decisione personale, “maturata nella sua coscienza per il rispetto verso le Istituzioni e i cittadini”, come ha dichiarato il suo legale Giorgio Piazzese. “Consapevole della propria totale estraneità alla criminalità organizzata, auspica che la vicenda sia trattata nelle competenti sedi giudiziarie, le sole dove può e deve trovare soluzione”.

Le dimissioni sono state ufficializzate sia in piazza Castello, sia a Palazzo di Città. L’avvocato Piazzese precisa: “Roberto Rosso non era obbligato a dimettersi, la sua è stata una scelta etica autonoma per senso di responsabilità politica”.