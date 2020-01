A Pianezza domenica 19 gennaio l’assemblea dell’UNPLI Piemonte: a convegno le Pro Loco della Regione

Domenica 19 gennaio 2020 a Pianezza nel salone delle feste della locale Pro Loco in via Moncenisio 5, avrà luogo la 21ª Assemblea Regionale del Comitato UNPLI Pro Loco del Piemonte, il cui tema forte sarà la modifica dello Statuto Regionale per l’adeguamento alla Riforma del Terzo Settore.

In occasione dell’Assemblea Regionale, si terrà un un convegno nel corso del quale si approfondiranno gli aspetti della riforma del Terzo Settore che coinvolgono le Pro Loco.

Il programma della giornata:

Dalle 9,00 alle 10,00 – Accredito dei partecipanti e caffè di benvenuto

Ore 10,00 – Saluto del Presidente Giuliano Degiovanni e delle autorità presenti.

Ore 10,15 – Rapporti Regione Piemonte e Pro Loco

Interverranno:

Governatore regionale Alberto Cirio

Assessore Turismo e Cultura Vittoria Poggio

Ore 10,30 – Riforma del Terzo Settore e Pro Loco

Presentazione Statuto Tipo Pro Loco – Procedure per iscrizione Registro APS – RUNTS – Aspetti fiscali/legali- Procedure amministrative.

Relatori:

Raffaele Despirito – Dott. Commercialista

Melissa Lonetti – Pres. Giovani Commercialisti AT-AL

Angelo Moschetta – Rag. Commercialista

Salvatore Oliverio – Rag. Commercialista

Eleonora Norbiato – Segretario Unplipiemonte