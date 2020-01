Torino, due incidenti con monopattini elettrici a pochi minuti di distanza. E’ il quinto caso da novembre

Nel pomeriggio del 31 gennaio due incidenti, a pochi minuti di distanza, hanno coinvolto due monopattini elettrici a Torino. Si tratta del 5 caso dal mese di novembre.

I due incidenti sono avvenuti in via Principe Amedeo (angolo via Bogino) e in piazza Vittorio Veneto. Nel primo dei due sinistri la ragazza alla guida non ha dato la precedenza finendo sotto un camioncino; la ragazza è stata poi trasportata al pronto soccorso con un codice verde. Nel secondo caso la dinamica è la medesima ma in questo caso il ragazzo alla guida del mezzo non ha avuto bisogno di cure mediche.

Gli incidenti con i mezzi elettrici negli ultimi tre mesi sono stati 5 di cui 4 senza gravi conseguenze mentre un quinto ha richiesto un’intervento specifico per curare un’importante trauma facciale.