Cadavere riaffiora a due passi dalla Gran Madre

TORINO – Oggi, domenica 6 luglio, lungo le rive del fiume Po, intorno alle 13, a pochi passi dalla chiesa della Gran Madre, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

A dare l’allarme è stato un passante, che avrebbe notato qualcosa galleggiare nelle acque. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: volanti della polizia e scientifica sono giunte sul posto per i primi rilievi. Al momento, non è possibile stabilire identità, sesso o cause del decesso: sarà l’autopsia a fornire le prime risposte. Il corpo, martoriato dal tempo e dall’acqua, era incastrato tra i rami e i detriti, a ridosso della sponda.

Le autorità stanno ora verificando se esistano denunce di scomparsa compatibili con il ritrovamento di oggi.

