Coronavirus: fino a domenica 1 marzo in vigore i divieti in Piemonte. Attesa per la nuova ordinanza

“Si è da poco conclusa la riunione presso la Regione Piemonte per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus”. E’ quanto fa sapere il Comune di Alessandria che via Facebook comunica: “Il vicesindaco, Davide Buzzi Langhi , ha partecipato in rappresentanza del Comune di Alessandria. Fino a domenica 1 marzo rimarranno in vigore i divieti previsti dalla precedente ordinanza ministeriale. Entro la serata di domani, il Ministero della Salute fornirà indicazioni relativamente alla riapertura delle scuole nella prossima settimana. L’indicazione generale è quella di andare verso una lenta, ma graduale riapertura”. Il governatore Cirio proporrà al ministro della Sanità di riaprire le scuole da lunedì per avviare una pulizia straordinaria. Così da mercoledì potrebbe ripartire la didattica.

