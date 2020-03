Nursind denuncia: tamponi per coronavirus alla Giunta Regionale del Piemonte asintomatica ma non agli infermieri con sintomi

Giuseppe Summa, responsabile sindacale del Nursind del Piemonte, denuncia la situazione che si è venuta a creare in seguito alla diffusione del coronavirus in regione.

Apprendiamo che al Presidente Cirio, alla giunta e al suo staff siano stati effettuati i tamponi se pur asintomatici.

A tal proposito le nuove disposizioni regionali prevedono tamponi solo in caso di sintomi.

Vorrei ricordare a questi signori che ci sono molte persone tra infermieri e oss che attendono di effettuare il tampone nonostante abbiano sintomi. Alcuni di loro continuano a lavorare ugualmente con la mascherina, altri sono a casa in attesa non si sa bene di cosa. Altri ancora pur avendo contatti prolungati con pazienti positivi non vengono presi proprio in considerazione e continuano a lavorare.

Sono forse gli infermieri sacrificabili per questi GENERALI? Sono forse gli infermieri e oss carne da cannone per loro? O semplicemente come diceva esistono cittadini di serie A e di serie B?

COME NURSIND STIAMO DENUNCIANDO E CONTINUEREMO A DENUNCIARE QUESTE VERGOGNOSE SITUAZIONI