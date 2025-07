Continuano i furti in centro a Torino: preso di mira negozio di scarpe in via Po, i ladri si portano via 2000 euro

TORINO – Giorni fa vi avevamo parlato delle spaccate avvenute nella Galleria Subalpina di piazza Castello a Torino. Due ladri, a volto coperto, hanno scassinato la libreria Luxemburg e il bar Baratti & Milano, sfondandone le vetrine per introdursi all’interno. La libreria si era trasferita di recente nella nuova sede.

Ma i furti in pieno centro non si sono fermati. Anzi, ha subito la stessa sorte il negozio di scarpe Scali, in via Po. Anche in questo caso i ladri per introdursi all’interno dell’esercizio commerciale hanno utilizzato un tombino, prelevato da via San Francesco, con cui hanno sfondato la vetrina.

I malviventi hanno portato via alcune paia di scarpe, almeno 70-80, e 150 euro. Un bottino di almeno 2000 euro, e danni ingenti al locale. A giocare a sfavore dei titolari del negozio anche il fatto che, nonostante sia scattato l’allarme, le pattuglie di vigilanza che avrebbero dovuto intervenire non sono mai arrivate per una confusione sulla “parola chiave”.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e le indagini; anche perché, come riporta La Stampa, sul posto è stato trovato del sangue: è probabile che uno dei ladri, entrando dal buco aperto nella vetrina di vetro, si sia tagliato. Dall’analisi delle tracce ematiche gli investigatori saranno così in grado di risalire al Dna dei ladri.

