Meteo Piemonte, temperature fino a 25 gradi la prossima settimana

Un’area di alta pressione è in fase di rafforzamento sull’Europa centrale e tenderà a influenzare anche il tempo della regione alpina nei prossimi giorni. Fino a lunedì permarranno lievi correnti orientali in grado di favorire temporanei addensamenti nuvolosi.

Ulteriore consolidamento dell’alta pressione, in cedimento sull’Europa centrale ma in estensione dal comparto atlantico. Nel corso della prossima settimana condizioni in gran parte soleggiate. Probabile cedimento dell’alta pressione dal 13 aprile con correnti da nord-ovest a tratti più instabili associate a qualche rovescio o temporale, specie a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento nel corso della prossima settimana, su valori superiori alla norma stagionale e massime fin verso i 25 gradi.

Fonte: SMI – Società Meteorologica Italiana