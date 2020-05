Il poliziotto della Stradale di Vercelli che aveva donato lo stipendio non subirà alcun provvedimento disciplinare

Antonino Lollo, atleta per la Polizia di Stato, è arrivato alle cronache per aver donato il suo stipendio a tre strutture sanitarie per l’emergenza coronavirus e proprio per questo era stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Secondo la polizia stradale del Piemonte, a cui Lollo presta servizio, avrebbe dovuto avvisare “dell’intervista dei media e della sua imminente uscita”.

Ora però. la stessa dirigenza ha annullato il provvedimento con il compiacimento della Federazione sindacale Fsp Polizia di Stato che dichiara: