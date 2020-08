Guasto alla rete informatica del Csi: in tilt Regione, Città di Torino, ASL e altri enti pubblici

Sembra un guasto più grosso quello che interessa la rete informatica non solo della Regione Piemonte e della Città di Torino, ma anche le Asl e l’anagrafe.

Insomma, sono interessati dal disservizio tutti i siti che vengono gestiti dal server del Csi, il consorzio di servizi tecnologici, a cui aderiscono oltre alla Regione Piemonte, 100 enti pubblici, tra cui università di Torino, Politecnico, la città di Torino, le aziende sanitarie e ospedaliere e le province piemontesi.

Alcuni siti erano irraggiungibili già ieri sera, mentre altri presentavano dei problemi soltanto nel corso di questa mattina.

Particolarmente grave è la situazione per le Asl che in questo periodo storico si affidano alla rete informatica per le comunicazioni sulla situazione dei contagi da coronavirus e sull’esito dei tamponi.

Non è ancora chiaro a che cosa sia dovuto il guasto. Intanto il Csi comunica che “la rete è tornata su. I siti stanno tornando on line (regione e città lo sono già) i servizi si stanno riattivando uno dopo l’altro a partire dai più sensibili (sanità).”