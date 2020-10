Coronavirus Covid19: coprifuoco in tutta la Liguria nel fine settimana di Halloween e Ognissanti

Vietate le passeggiate ‘senza giustificato motivo’ in tutta la Liguria per tre sere a partire da venerdì 30 ottobre 2020 dalle 21 alle 6. il provvedimento è valido fino alle 6 del 2 novembre. Lo prevede la nuova ordinanza anti covid firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che estende le limitazioni in vigore a Genova a tutta la Regione durante il weekend di Ognissanti e la serata di Halloween. “E’ previsto il divieto di circolazione in Liguria per tre serate in tutto il territorio della Regione. Non si potrà sostare in strada dopo le 21 o ‘ciondolare’ in giro per le città”.