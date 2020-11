Il Toro perde 4-3 con la Lazio con due gol dei biancocelesti nel recupero

Il Toro di Gianpaolo perde in casa 4-3 in una incredibile contro la Lazio che si chiude con due gol dei romani nel recupero.

La Lazio passa in vantaggio al 15′ con Pereira, ma dopo tre minuti pareggia Bremer di testa. al 24′ il Toro passa in vantaggio con un rigore di Belotti. Nel secondo tempo al 48′ il pareggio su punizione di Milinkovic Savic.

Il Toro passa di nuovo in vantaggio a 3 minuti dalla fine con Lukic e sembra tutto pronto per la vittoria. Ma non è finita perchè a tempo scaduto Immobile segna su un discusso rigore. E poi il dramma perchè la Lazio riesce a segnare al minuto 98 con Caicedo.

Arrabbiatissimo il tecnico Marco Giampaolo:

Follia assoluta. Non ci sono altre spiegazioni per commentare l’epilogo di questa partita. Noi ci costruiamo la nostra credibilità e autostima passo dopo passo, non possiamo buttare via una vittoria in questo modo. Se al 90’ stai vincendo 3-2 devi mettere in campo tutto quello che hai, anche la tua malizia da calciatore, ma il gol non lo prendi mai, figuriamoci due. In questo momento l’aspetto mentale è predominante su tutto il resto. Non c’entra la tecnica o la tattica, anche perchè abbiamo fatto una prestazione importante: è una questione di tenuta mentale che in questo momento la squadra non ha. Non c’è nessuna giustificazione, è mancata totalmente la percezione del pericolo, che enorme delusione.