Se delle nevicate a Torino non rimane nessuna traccia sull’asfalto perché per le alte temperature i fiocchi si sciolgono immediatamente, in altre zone del Piemonte, soprattutto in montagna, in questi giorni si sono viste abbondanti nevicate. In particolare al Mottarone, montagna al confine tra Vco e la provincia di Novara, di cui arriva una foto da Villa Pizzini. Nell’immagine si vede l’impressionante metro di neve che si para ai lati di un corridoio spalato per raggiungere le abitazioni.