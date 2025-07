Lorenzo Sonego batte Nakashima e si prende gli ottavi di Wimbledon contro Ben Shelton

LONDRA – Lorenzo Sonego parte in salita, perdendo al tie break contro Brandon Nakashima un set molto combattuto, poi rimedia con due set vinti, sempre al tie break.

Fin qui però la partita è stata sostanzialmente pari. È il quarto set dello statunitense che spiazza pubblico e angolo di Sonego con un 6-3 per Nakashima che sembra prospettare un recupero schiacciante. Invece, il tennista torinese tira fuori la mentalità da campione e resetta tutto per il quinto set. Al super tie break Sonny è sempre in vantaggio e sull’8 a 3 conclude in bellezza con due ace.

Il risultato finale è di 6(5)-7 7(10)-6(8) 7-6(2) 3-6 10-3 che porta Lorenzo Sonego direttamente agli ottavi di finale di Wimbledon, dove dovrà affrontare un altro statunitense, Ben Shelton.

Gli altri italiani a Wimbledon

Anche Flavio Cobolli riesce a conquistare gli ottavi di finale battendo in tre set il ceco Jakub Menšík, numero 17 del ranking ATP.

Jannik Sinner dimostra la sua condizione di numero 1 al mondo gestendo risultato e sforzo e battendo con un 6-1 6-3 6-1 lo spagnolo Pedro Martínez.

Elisabetta Cocciaretto, dopo l’impresa del primo turno riesce ad arrivare al terzo battendo Elsa Jacquemot in tre set, ma si ferma ai sedicesimi contro Belinda Bencic. Comunque un ottimo risultato per la anconetana.

