Domenica 27 dicembre torna Agriflor in piazza Vittorio a Torino

Si chiude il 2020 di Agriflor, con l’ultimo appuntamento domenica 27 dicembre, dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Così come avvenuto lo scorso novembre, sarà un’edizione ridotta rispetto al consueto, dedicata principalmente agli agricoltori e alle loro eccellenze nel rispetto delle nuove norme che consentono l’organizzazione di mercati agricoli e alimentari.

Tra i prodotti agricoli presenti, anche quelli di Granja Farm, piccola azienda di Chiomonte che ha recuperato alcuni terreni abbandonati della Val Susa con l’obiettivo di tornare a produrre prodotti tipici del territorio (dai succhi di frutta al miele, dall’aceto di mele al riso) e contrastare così lo spopolamento della Valle.

Tra le proposte in “piazza” non mancheranno le piante “alimentari” e alcune piante invernali e altre da appartamento, capaci di resistere anche alle temperature più fredde come i bonsai per esterno e le piante grasse di interno, o i fiori disidratati di Artemisia Bio.

Sarà, naturalmente, un’edizione organizzata in totale sicurezza, con il controllo delle temperature, ingressi scaglionati e contingentati e con la garanzia e il controllo del giusto distanziamento tra i banchi e tra le persone per evitare assembramenti anche minimi.