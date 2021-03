Supermercati chiusi e divieto di raggiungere le seconde case per i non residenti in Piemonte a Pasqua e Pasquetta

Il presidente della Regione Alberto Cirio sta definendo un pacchetto di restrizioni ulteriori valide nei giorni di Pasqua e Pasquetta, che verranno ufficializzate domani. In particolare è prevista la chiusura dei supermercati a partire dalle 13 di domenica 4 aprile e per tutta la giornata di lunedì 5 aprile. L’obiettivo è disincentivare gli assembramenti per le tadizinali grigliate di Pasquetta.

Inoltre sarà introdotto il divieto di raggiungere le seconde case per chi non è residente in Piemonte. Si tratta dello stesso principi già applicato in Liguria e Valle d’Aosta.

Si ricorda comunque che per sabato, domenica e lunedì è concessa una sola visita al giorno da amici o parenti, per un nucleo famigliare di due persone più minori di 14 anni. Ogni altro spostamento, se non per motivi di lavoro o salute o per raggiungere la seconda casa in regione, è vietato.