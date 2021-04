È morto Paolo Filippi presidente della Provincia di Alessandria dal 2004 al 2014

È morto a 58 anni a causa di un infarto domenica 4 aprile, Paolo Filippi, politico monferrino ed ex presidente della Provincia di Alessandria dal 2004 al 2014.

Dopo essersi laureato in giurisprudenza alla Cattolica , era stato consigliere e assessore comunale di Casale Monferrato dal 1986 al 1995, assessore provinciale dal 1997.

Nel 2004 era stato eletto presidente della Provincia di Alessandria a capo di una coalizione di centro sinistra. Dal settembre del 2019 è entrato in Italia Viva lasciando il Partito Democratico dove era stato segretario e coordinatore.

Il ricordo del sindaco di Casale, Federico Riboldi: “Oggi ci ha lasciato Paolo Filippi. Occhi inesperti ci avrebbero visti come avversari politici, pochi sanno che per me è stato un amico sincero che non ha esitato a sostenermi in momenti difficili, senza mai ledere il ruolo di maggioranza/opposizione che è alla base della vita democratica alla quale molto teneva. Era un politico d’antan, di razza forse estinta. Seppe vivere ruoli istituzionali alti senza perdere la giovialità e l’umiltà del ragazzo monferrino che amava il pallone e il cibo casareccio. Di ciò, tutti, dovremmo prendere esempio. Il pensiero affettuoso e le condoglianze vanno alla famiglia e gli amici più cari”.

Lo ricorda anche Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera : “Provo un profondo dolore per la scomparsa di Paolo Filippi, un amico e un amministratore capace, intelligente e appassionato. Ho condiviso con lui dieci anni di impegno in Provincia, dove lui era presidente, un presidente sempre presente e attento alle istanze del territorio, che amava. La politica è stata per lui una passione profonda che lo ha accompagnato sempre, anche finita l’esperienza in Provincia”.