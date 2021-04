Piemonte, trovate impronte di orso adulto in Val Grande

Stamane i carabinieri forestali del Parco Valgrande, impegnati in attività di monitoraggio del manto nevoso all’interno dell’area protetta, hanno trovato delle orme di un orso sulla neve nell’area selvaggia della Val Grande, che si distende tra Verbano e Ossola, in Piemonte.

”E’ probabilmente l’esemplare già osservato nel 2020 – dicono i carabinieri forestali – in diverse zone limitrofe al parco nazionale. L’ultima volta era stato filmato lo scorso autunno in Valle Loana, nel comune di Malesco”.

Si tratta quindi dell’esemplare adulto proveniente dal Trentino e da alcuni anni insediatosi tra l’Ossola e il Verbano, dove è stato fotografato più volte con le foto trappole.

I carabinieri invitano gli escursionisti e gli alpigiani a segnalarne la presenza se l’orso dovesse riapparire.

“È bene rammentare che qualora dovesse essere incontrato l’animale per natura tende ad allontanarsi – avvertono i militari dell’Arma – è importante quindi non tentare di attirare l’animale in alcun modo, né lasciare cibo