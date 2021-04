Covid Coronavirus: Rt scende a 0.66, il Piemonte verso la zona gialla

Migliora il quadro epidemiologico del Piemonte, che dal 26 aprile dovrebbe diventare giallo, anche se per la conferma occorre attendere la validazione del Report nella giornata di domani. Il pre-report indica, nella settimana 12-18 aprile, una ulteriore riduzione dei casi segnalati di circa il 20%. La percentuale di positività dei tamponi scende dal 10.7% a 9%. Si riduce il numero dei focolai attivi, dei nuovi e il numero di persone non collegabili a catene di trasmissione note. Il tasso di occupazione dei posti letto ordinari cala da 61% a 47%, quello dei posti letto in intensiva da 50% a 45%.

L’Rt puntuale diminuisce ulteriormente (da 0.75 a 0.66) e l’Rt medio passa da 0.76 a 0.7. Per la provincia di Cuneo, passata in arancione qualche giorno dopo rispetto al resto del Piemonte, la Regione ha chiesto un chiarimento al Ministero per capire se è necessario che scadano le due settimane di permanenza in arancione oppure se è possibile il passaggio in giallo contestualmente al resto della regione.