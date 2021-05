Il mondo del cioccolato a Torino in lutto: è morto a 74 anni Gianfranco Rosso, il Capitano

E’ morto a 74 anni Gianfranco Rosso, storico pasticciere e cioccolatiere, titolare di due punti vendita in corso Traiano ed erede di Guido Bellissima e Renato Scalenghe. Rosso aveva iniziato la carriera sulle navi da cui il soprannome il Capitano per poi arrivare a Torino.

Gianfranco Rosso aveva gestito dal 1980 una pasticceria famosa per le centinaia di varietà di cioccolatini.

Nell’ultimo periodo della sua vita aveva deciso di sostenenere la Nazionale italiana dell’amicizia (Nida), donando parte dei macchinari della sua attività e insegnando a persone diversamente abili a lavorare il cioccolato.

Da diversi giorni era ricoverato in ospedale per il coronavirus.

Lascia la moglie Carla, i figli Valentina ed Edoardo e i nipoti.

Il funerale di Gianfranco Rosso sarà celebrato martedì 4 maggio alle 12 nella chiesa di San Giovanni Maria Vianney, in corso Croce a Torino