Ezio Bosso: Faccio musica, in un libro l’universo privato e musicale del grande musicista torinese

Il 4 maggio è uscito nelle librerie e negli store online “Faccio Musica” scritti e pensieri sparsi di Ezio Bosso dedicato all’universo privato e musicale del grande musicista deceduto a bologna il 14 maggio 2020 a soli 48 anni.

Nel libro l’autore si presenta così: “Mi chiamo Ezio, nella vita faccio la musica. E sono un uomo fortunato. E questa e l’unica cosa che vorrei dover dire per parlare di me”.

Ezio Bosso in vita non aveva mai voluto pubblicare la sua autobiografia. Ora, a un anno dalla sua morte, questa raccolta di testi inediti, che ha come modello di riferimento lo Zibaldone leopardiano ovvero un insieme di scritti sparsi di varia occasione, contiene i suoi pensieri più intimi, l’infanzia torinese e il percorso artistico nelle tante città d’Europa e del mondo.

Nelle parole del Maestro Ezio Bosso la dedizione incondizionata alla musica come espressione culturale fra le più alte, ma anche fra le più accessibili e potenzialmente democratiche grazie alla sua forte componente emozionale; il rispetto della musica e dei suoi protagonisti come parte irrinunciabile della società civile.