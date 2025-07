Sguardo Oltre, sabato 19 luglio ad Alpette lo spettacolo di teatro sociale sulle comunità montane

ALPETTE – Si terrà sabato 19 luglio alle 21 ad Alpette, in Borgata Musrai, Sguardo Oltre lo spettacolo di teatro sociale sulle comunità montane che racconta l’esperienza di un gruppo di adolescenti canavesani nei territori del Parco Gran Paradiso a contatto con natura e comunità.

Un viaggio nella natura è sempre un viaggio dentro sé stessi: dentro e fuori i primitivi segnali dell’umano, dentro e fuori i limiti dello stare assieme, come animali sociali.

Per raccontare la natura e le comunità intorno al Parco del Gran Paradiso il gruppo di giovani attori del Canavese coinvolti utilizzerà interviste sociali, esplorazioni territoriali, focus group e video reportage. Gli educatori e gli operatori di teatro sociale e di comunità della cooperativa Andirivieni affiancheranno i ragazzi alla scoperta dei luoghi e delle realtà. Gli attori della compagnia Pandorama, associazione di promozione sociale, saranno invece i performers dello spettacolo, affiancati dai ragazzi.

Lo spettacolo fa parte del Festival Gran Paradiso dal Vivo, l’unico festival zero impact di teatro in natura in un parco nazionale.

Precede lo spettacolo, lo studio di 20 minuti Ardea. Memorie da un fiume di ImparaNoia. In scena un interno casa, abitato dal ricordo di un’anziana signora che cade a pezzi. A poco a poco, le rovine di quella casa vengono sommerse dall’acqua della foce di un fiume. Il paesaggio ora ospita un Airone, simbolo di rinascita, che sta per costruirsi il nido: una nuova casa per una nuova vita.

L’animale si imbatte negli oggetti che stanno per disperdersi una volta che avranno superato il confine tra fiume e mare. Ognuno di loro contiene in sé la storia delle vite umane di cui sono stati silenziosi spettatori prima di essere abbandonati. In questa foce del fiume si accumula tutto ciò che, nonostante il suo significato, è stato dimenticato alla fine del mondo.

Alle 19.30, solo su prenotazione, sarà possibile fare un apericena grazie all’associazione La Neve dell’Ammiraglio.

Info utili

Sabato 19 luglio, ore 21

Alpette, Borgata Musrai

In caso di pioggia: Teatro di Alpette

Ardea. Memorie di un fiume

ImparaNoia, vincitori del Bando Terre Alt(r)e

Animatrici Chiara Mirta Buono, Elisa Cardoso, Laura Casali, Lucia Fiorani

Regia Caterina Piotti

Scena Lucio Fiorani

Musiche originali Chira Mirta Buono

Tutoraggio Alessandra Amicarelli, Beatrice Baruffini

Ingresso gratuito

Sguardo Oltre

Regia di Carlo Cusanno

Aiuto regia: Riccardo Forneris

Attori della compagnia teatrale giovanile Gli Accartocciati

Coreografo: Alessio Tamburini

Coprodotto da Cooperativa Andirivieni

Biglietti: 5 euro

Apericena + spettacolo: 15 euro

