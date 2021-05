Straordinario risultato per la torinese Carlotta Gilli, che chiude i Campionati Europei di Fuchal con 6 medaglie in 6 gare. Oggi oro nei 200 stile libero per chiudere in bellezza una splendida avventura nella quale Carlotta aveva già conquistato l’oro nei 100 farfalla, nei 100 stile libero e nei 100 dorso (con record del mondo) e l’argento nei 50 stile libero e nei 400 stile libero.

In totale quindi 4 ori e 2 argenti, il miglior viatico per le Paralimpiadi di Tokio.